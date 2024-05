Primeiro-ministro eslovaco baleado na quarta-feira 'é capaz de falar', afirma presidente eleito

O primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, baleado na quarta-feira (15), já "é capaz de falar", mas seu estado ainda é "muito crítico", afirmou o presidente eleito, Peter Pellegrini, que o visitou nesta quinta-feira (16).

"Ele é capaz de falar, mas apenas algumas frases", declarou Pellegrini, seu aliado de longa data, aos jornalistas do lado de fora do hospital de Banska Bystrica, no centro do país, onde o líder de 59 anos está sendo tratado. "Ele está muito, muito cansado. A situação ainda é muito crítica".

