Sérvia assina acordo com genro de Trump para 'revitalizar' edifício histórico

A Sérvia assinou um acordo com a empresa Affinity Global Partners, fundada pelo genro de Donald Trump, Jared Kushner, para "revitalizar" um prédio histórico do Exército no centro de Belgrado.

"O governo da Sérvia escolheu uma empresa americana de primeiro nível que investirá na revitalização do antigo complexo da Secretaria Federal de Defesa Nacional (FSND)", declarou o ministro de Construção, Goran Vesic, em um comunicado na quarta-feira, revelando que o terreno não foi doado, mas sim cedido por 99 anos.

A questão é delicada na Sérvia porque este é o prédio do Estado-Maior do Exército iugoslavo, que foi bombardeado várias vezes em 1999 durante a campanha aérea da Otan liderada pelos EUA para acabar com a guerra no Kosovo.