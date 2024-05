Ucrânia afirma que bloqueou parcialmente uma ofensiva russa

O presidente russo, Vladimir Putin, que visita a China nesta quinta-feira, afirmou em um comunicado conjunto divulgado pelo Kremlin que tanto Moscou como Pequim "destacam a necessidade de bloquear qualquer medida que contribua para a propagação das hostilidades e para uma escalada do conflito".

Na quarta-feira, Putin celebrou os avanços do Exército durante uma reunião com vários oficiais de alta patente e com o novo ministro da Defesa, Andrei Belousov.

"A cada dia, constantemente, as nossas tropas estão melhorando suas posições em todas as frentes", afirmou o presidente.

Com a ofensiva contra Kharkiv, a Rússia pretende conquistar territórios e afastar as forças ucranianas, para que não consigam mais bombardear a região russa de Belgorod.

Além disso, Moscou prossegue com ofensiva na região do Donbass, também no leste da Ucrânia, onde tenta tomar o controle da cidade de Chasiv Yar, que tem importância estratégica, e avançar para na direção oeste da cidade de Avdiivka, conquistada em fevereiro.

Os bombardeios russos na região mataram duas pessoas nas últimas 24 horas, segundo as autoridades regionais.