UE investiga se Facebook e Instagram provocam comportamentos de dependência em menores

Esta é a sexta investigação formal iniciada pela Comissão Europeia, o braço Executivo da UE, com base nesta legislação, e a segunda contra a Meta.

Neste caso específico, a investigação apura se as duas redes sociais cumprem suas obrigações em matéria de proteção de menores, incluindo uma efetiva verificação da idade dos usuários.

O grupo de tecnologia americano defendeu sua boa-fé. "Queremos que os jovens tenham experiências online seguras e adaptadas a sua idade, e passamos uma década desenvolvendo mais de 50 ferramentas e políticas para protegê-los. É um desafio que todo o setor enfrenta e estamos impacientes para poder compartilhar os detalhes do nosso trabalho com a Comissão Europeia", disse um porta-voz.

No comunicado, a Comissão manifestou preocupação com a possibilidade de os algoritmos utilizados pela Meta no Facebook e no Instagram estimularem o vício ou o chamado efeito 'toca do coelho'.

Isso ocorre quando um usuário é incitado por um algoritmo a consumir determinado tema, em um ciclo que leva a conteúdos manipulados ou perigosos.

"Além disso, a Comissão mantém a preocupação com os métodos de verificação de idade aplicados pela Meta", indica a nota.