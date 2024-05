777 Partners, o fundo americano que gera polêmicas no futebol

O grupo comprou o controle de 70% da SAF do Vasco em setembro de 2022 por cerca de R$ 700 milhões, com a promessa de acabar com as dívidas do clube e investir no futebol. Mas as relações entre ambos são conturbadas há meses.

No campo esportivo, os maus resultados da equipe, que se salvou do rebaixamento para a Série B na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, e o início de temporada aquém do esperado provocaram protestos da torcida vascaína.

A 777 Partners assumiu clubes em diversos países: na Alemanha, com o Hertha Berlim, na Itália, com o Genoa, na Bélgica, através do Liège, e na França, com o Red Star.

Também houve um caso de resistência no clube belga. Em 10 de maio, torcedores impediram a entrada dos jogadores no estádio para a partida em casa válida pelo Campeonato Belga. O jogo não ocorreu.

Dois dias antes, o Liège anunciou que estava temporariamente proibido de assinar pela federação do seu país "por não poder fornecer todos os comprovantes de pagamentos solicitados nos prazos devidos".

O diretor do Liège, Pierre Locht, tentou tranquilizar a situação, afirmando que o clube "não está à beira da falência". Contudo, o dirigente e outro administrador renunciaram ao cargo "para não serem cúmplices da 777", revelou o jornal Le Soir na quinta-feira.