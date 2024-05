AIE teme 'tensões' no fornecimento de metais para a transição energética

A desvalorização das matérias-primas, que reduziu os preços das baterias em cerca de 14%, também pode frear os investimentos em mineração.

Em 2023, o preço do lítio caiu 75%, já o níquel, cobalto e grafite caíram entre 30 e 45%.

Em volume, os metais com maior risco de sofrer "tensões" no fornecimento são o lítio e o cobre, que apresentam "uma lacuna significativa" entre as perspectivas de produção e consumo, segundo o relatório.

A necessidade desses materiais aumenta. Em 2023, as vendas de veículos elétricos subiram 35% e a instalação de painéis solares e energia eólica aumentaram 75%.

Os eletrolisadores que produzem o hidrogênio verde necessário para descarbonizar a indústria de base e para os transportes requerem metais como níquel, platina ou zircão. O crescimento dessas instalações em 2023 foi de 360%, segundo o relatório.

A AIE alerta também para a necessidade de diversificar o abastecimento para enfrentar a hegemonia da China, especialmente na fabricação de dois componentes-chave das baterias automotivas: ânodos (98% da produção) e cátodos (90%).