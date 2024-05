Cássio deixa o Corinthians após 12 anos

Após conquistar nove títulos com a camisa do Corinthians, Cássio vai assinar um contrato de três anos com o Cruzeiro, segundo a imprensa.

O jogador iniciou sua passagem pelo clube paulista no final de 2011.

Já na primeira temporada, foi essencial e teve uma atuação decisiva na campanha do título do Mundial de Clubes em 2012, com vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea na final.

Cássio não sofreu gols e foi eleito pela Fifa o melhor jogador do torneio.

O goleiro de 36 anos começou nas categorias de base do Guarani de Veranópolis, time de sua cidade natal no Rio Grande do Sul, até chegar ao Grêmio, onde estreou como profissional em 2006.

Pouco depois, foi para a Europa para jogar pelo PSV da Holanda, mas participou de apenas dois jogos em quase cinco anos no clube. Em 2009, foi emprestado pelo time de Eindhoven para o Sparta Rotterdam, pelo qual fez 15 jogos em um ano e meio.