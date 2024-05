Cineasta que antes varria o Festival de Cannes agora exibe filme

Em "uma manhã, por volta das 4h00, no meu uniforme de varredor [...] me estiquei no tapete vermelho, dizendo a mim mesmo 'voltarei aqui com meu filme'", lembra.

Durante sua infância, sua mãe o levava perto do Palais des Festivals para ver no tapete vermelho as estrelas de Hollywood, como Kirk Douglas ou Robert Mitchum.

Sua vida teve uma reviravolta aos 20 anos com a morte de sua mãe, funcionária municipal. A cidade de Cannes então lhe ofereceu um emprego de varredor.

- "Festival às escondidas" -

Tinha amigos que trabalhavam nos bastidores, permitindo este cinéfilo viver o "festival às escondidas", entrando nas sessões clandestinamente.

Uma manhã, em uma sessão das 11h00, ele entrou na exibição de "Pulp Fiction", de Quentin Tarantino. "Vi Clint Eastwood [presidente do júri] colocar as mãos no rosto de tanto rir", relatou.