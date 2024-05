Com Milei em Madri, número três do Governo espanhol acusa-o de propagar 'ódio'

A número três do governo de esquerda espanhol, Yolanda Díaz, acusou nesta sexta-feira (17) Javier Milei de propagar o "ódio", coincidindo com a visita do presidente argentino à Espanha e algumas semanas depois de outra crítica de um ministro espanhol.

"Não são muitos os geradores do ódio, mas fazem um enorme barulho e inundam tudo. Milei e outros governos do ódio voltam com os cortes e o autoritarismo", disse a segunda vice-presidente do governo em uma cerimônia no Ministério do Trabalho, do qual é titular.

Díaz é líder do Sumar, plataforma de esquerda radical e parceiro minoritário da coalizão de governo com os socialistas de Pedro Sánchez.