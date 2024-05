Congresso do Equador congela pedidos de impeachment à procuradora-geral por gravidez de risco

O CAL, mais alto órgão da administração legislativa, decidiu que a suspensão do trâmite das solicitações de impeachment se prorrogasse "até que dita condição seja superada".

Deputados do partido de oposição do ex-presidente socialista Rafael Correa (2007-2017) promovem o julgamento de Salazar para destituí-la do cargo, alegando diversos motivos como descumprimento de funções.

A procuradora-geral, cujo mandato se encerrará em abril de 2025, promove a operação conhecida como Metástase, a qual descreve como pedra fundamental da "narcopolítica" no Equador e que envolve magistrados, políticos como um ex-legislador correísta, procuradores, policiais e outros membros das esferas de poder.

Salazar, que comparece às audiências judiciais usando colete à prova de balas e rodeada por um forte dispositivo de segurança, relatou ter sido ameaçada de morte.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais na quinta-feira, a procuradora-geral anunciou que está grávida e que tem tentado manter sua família "longe dos olhos do público devido ao nível de violência" a que está "exposta".

"Solicitei à Assembleia Nacional que garantisse e respeitasse o meu direito constitucional a ter uma gravidez tranquila e que esta termine sem mais estresse do que já significa cumprir minhas responsabilidades como procuradora-geral do Estado, uma posição que pretendo cumprir até o último dia", acrescentou.