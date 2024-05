Coreia do Norte disparou 'míssil balístico não identificado'

A Coreia do Norte disparou ao menos "um míssil balístico não identificado", anunciou nesta sexta-feira o Exército sul-coreano.

O regime de Pyongyang "disparou um míssil balístico não identificado na direção do Mar do Leste", também chamado de Mar do Japão, afirmou o Estado-Maior de Seul.

Segundo o canal público japonês NHK, que citou fontes do governo, o míssil "parecia de curto alcance e já caiu".