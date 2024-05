É impossível prever o que vai ocorrer se Panamá fechar Darién a migrantes (Unicef)

Um dirigente do Unicef afirmou, nesta sexta-feira (17), que é impossível prever o que vai acontecer se o Panamá fechar a selva de Darién aos migrantes, como prometeu o presidente eleito do país, José Raúl Mulino, durante a campanha eleitoral.

"É muito difícil prever o que vai acontecer, mas pela experiência que existe em outros locais onde foram impostas barreiras, [os migrantes] tendem a procurar rotas alternativas que por vezes até colocam em maior risco as pessoas que estão atravessando a fronteira", disse à AFP o vice-representante do Unicef no Panamá, Vicente Terán.

O fechamento da selva fronteiriça com a Colômbia foi uma das principais promessas de Mulino, que assume o cargo em 1º de julho. O presidente eleito também disse que vai deportar os migrantes que entrarem no país por esta região.