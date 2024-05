Irã prende mais de 250 participantes de uma 'rede satânica'

A polícia iraniana anunciou nesta sexta-feira (17) a prisão de mais de 250 pessoas, incluindo três estrangeiros, que faziam parte de uma "rede satânica" na cidade de Shahriar, a oeste da capital, Teerã, de acordo com meios de comunicação estatais.

"O centro de informações policiais anunciou a identificação, desmantelamento e prisão de membros de uma rede satânica", informou a agência de notícias estatal Irna, citando um comunicado da polícia.

No total, foram presos 146 homens e 115 mulheres "que estavam em condições indesejáveis e obscenas e carregavam emblemas, sinais e símbolos satânicos nas roupas, na cabeça, no rosto e no cabelo", segundo o comunicado.