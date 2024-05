Kane está fora do último jogo do Bayern no Campeonato Alemão

O atacante inglês Harry Kane vai desfalcar o Bayern de Munique no jogo de sábado contra o Hoffenheim, pela 34ª e última rodada do Campeonato Alemão, devido a um problema nas costas, informou o técnico Thomas Tuchel.

"Harry está sob cuidados com seu médico pessoal. Ele não está aqui. Em Madri [no dia 9 de maio, no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões], ele já estava no limite", explicou Tuchel em entrevista coletiva nesta sexta-feira (17).

Kane foi substituído na partida contra o Real Madrid aos 40 minutos do segundo tempo, quando o Bayern vencia por 1 a 0 e estava virtualmente classificado. Sem ele em campo, o time merengue conseguiu virar a partida e carimbar sua vaga na final de Wembley.