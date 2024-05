Líder supremo do Talibã faz visita incomum a Cabul

O líder supremo do Talibã, Hibatullah Akhundzada, que vive recluso em Kandahar, no sul do Afeganistão, fez uma visita incomum à capital Cabul para se reunir com autoridades, informou o governo nesta sexta-feira (17).

Akhundzada fez um discurso para 34 governantes provinciais no Ministério do Interior na quinta-feira, informou o site talibã Al Emarah.

Durante sua visita, realizada em meio a grande sigilo, o líder insistiu aos governadores que devem estabelecer a religião como uma prioridade e "promover a fé e a oração entre a população".