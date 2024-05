Marta comemora escolha do Brasil como sede da Copa feminina de 2027

Marta, a rainha do futebol, comemorou a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo feminina de 2027 e pediu que o jogo de abertura seja realizado no Rio Grande do Sul, devastado pela pior catástrofe climática de sua história.

A candidatura brasileira para organizar o torneio superou a proposta conjunta de Bélgica, Países Baixos e Alemanha em um congresso da Fifa realizado nesta sexta-feira (17) na Tailândia.

"Fiquei muito feliz com a notícia e tenho certeza de que a Copa do Mundo Feminina de 2027 será um sucesso, e o povo brasileiro, como sempre, estará de braços abertos para receber a comunidade mundial do futebol", escreveu a jogadora de 38 anos em sua conta no Instagram.