Muro 'anti-Haiti', uma bandeira eleitoral na República Dominicana

Na areia branca de uma praia paradisíaca surge uma torre de concreto similar à de uma prisão: é o início dos 164 km do muro que a República Dominicana está construindo para "se proteger" da imigração ilegal, da violência e do contrabando do Haiti.

Militares fortemente armados o vigiam e nos trechos mais quentes há veículos blindados.

A estrutura - uma base de concreto e uma cerca de arames no topo - é uma bandeira do governo do presidente Luis Abinader, favorito à reeleição para um segundo mandato de quatro anos no domingo.