Ofensiva russa avança na Ucrânia e Putin culpa Kiev

A Rússia iniciou uma ofensiva surpresa no norte da Ucrânia em 10 de maio, em um momento de dificuldades para as forças ucranianas no leste e no sul.

Quase 9.300 civis deixaram a região. Kiev acusa Moscou de utilizar civis como "escudos humanos" em Vovchansk e de ter cometido ao menos uma execução sumária.

Com esta operação, a Rússia conseguiu as conquistas territoriais mais importantes desde o final de 2022, com a tomada de 257 quilômetros quadrados na região de Kharkiv, segundo uma análise da AFP realizada na quinta-feira com base em números do Instituto para o Estudo da Guerra, que tem sede nos Estados Unidos.

O presidente Putin justificou nesta sexta-feira a ofensiva com a necessidade de criar uma zona de segurança para impedir que as forças de Kiev bombardeiem a região russa de Belgorod, próxima da fronteira e alvo frequente de ataques ucranianos.

Segundo a Ucrânia, os bombardeios são uma resposta aos ataques russos no seu território.

"Eu disse publicamente que se isto continuasse, seríamos obrigados a criar uma zona de segurança (...) É o que estamos fazendo", declarou Putin.