ONU arrecada apenas 12% do solicitado para ajudar o Sudão

O pedido de ajuda humanitária lançado pela ONU para ajudar o Sudão, em guerra civil há mais de um ano, está "catastroficamente subfinanciado", com uma arrecadação de apenas 12%, denunciou a organização nesta sexta-feira (17).

As Nações Unidas e outros parceiros humanitários necessitam US$ 2,7 bilhões (R$ 14,2 bilhões na cotação atual) este ano para fornecer ajuda urgente a cerca de 15 milhões de pessoas, explicou Jens Laerke, porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em Genebra.

"A fome se aproxima. As doenças se aproximam. Sem a rápida chegada de mais recursos, as organizações humanitárias não serão capazes de intensificar seus esforços a tempo de evitar a fome e evitar mais privações", alertou Larke durante uma coletiva de imprensa, exortando a situação dos confrontos em Darfur, no oeste do país.