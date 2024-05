Organizações LGBTQIA+ exigem lei de identidade de gênero em El Salvador

Organizações da comunidade LGBTQIA+ exigiram, nesta sexta-feira (17), a criação de uma lei de identidade de gênero em El Salvador que lhes conceda o direito de "ter um nome digno" com o objetivo de acabar com a discriminação.

"É importante ter o acesso a um nome digno conforme a nossa identidade, é muito importante e pedimos que se crie uma lei que proteja nosso direito de ter um nome", disse Aranza Santos, do Coletivo Alejandria, em coletiva de imprensa.

Ela explicou que as pessoas da comunidade LGBTQIA+ sofrem "discriminação constantemente" em hospitais, entidades estatais, bancos e universidades. "As obrigam a dar um nome que não está de acordo com a nossa identidade de gênero", disse.