Primeiro-ministro eslovaco passa por nova cirurgia e segue em estado grave

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, atingido por um tiro na quarta-feira, foi submetido a outra operação e continua em estado grave, anunciou nesta sexta-feira o ministro da Defesa, Robert Kalinak.

"Ele passou por uma operação de quase duas horas", disse o ministro em declarações à imprensa no hospital de Banska Bystrica, cidade do centro do país onde o líder está internado.

"O estado dele continua muito grave. Talvez nós precisemos de alguns dias para saber como está evoluindo", acrescentou.