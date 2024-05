Thiago Alcântara deixará o Liverpool ao final da temporada

O meio-campista hispano-brasileiro Thiago Alcântara e o zagueiro camaronês Joel Matip deixarão o Liverpool ao final da atual temporada, quando terminam seus contratos, informou o clube nesta sexta-feira (17).

Thiago, de 33 anos, chegou a Anfield em 2020 vindo do Bayern de Munique em uma transferência de US$ 25 milhões (R$ 134,3 milhões na cotação da época). As lesões atrapalharam sua passagem pelo clube inglês. Ele disputou 98 jogos nesse período, apenas um nesta temporada.

"Antes de vir ao Liverpool, pensava que se você realmente ama o futebol, faz muito sentido ver Thiago Alcântara jogar. Tecnicamente ele é muito bom, um talento que pode jogar em qualquer time do mundo", afirmou o técnico Jurgen Klopp, que também está de saída dos 'Reds'.