Ucrânia retoma serviços consulares para homens em idade de combate

O Ministério das Relações Exteriores indicou que retomará os serviços a partir de sábado para os homens que estão com a sua documentação militar em dia.

A Ucrânia reduziu recentemente a idade limite para o alistamento militar de 27 para 25 anos e endureceu as penas para quem eludir o recrutamento.

Milhões de ucranianos, a maioria mulheres e crianças, fugiram do país quando a Rússia invadiu a ex-república soviética em fevereiro de 2022.

Embora haja algumas exceções, a maioria dos homens ucranianos entre 18 e 60 anos estão proibidos de sair do país desde a imposição da lei marcial, de modo que a suspensão dos serviços consulares impactou muitos cidadãos que viviam no exterior desde antes do início do conflito.

