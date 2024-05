Ucraniano Sergei Loznitsa exibe em Cannes a falta de sentido da guerra

- Tríptico -

Um episódio particularmente "doloroso" para o diretor mostra o processo de destruição de livros em russo levados pelos habitantes de Kiev a uma livraria local. Montanhas de obras de Dostoiévski, Tolstói passam em primeiro plano pela fita de uma trituradora, antes de acabarem em sacos de confete.

"A ação de destruir é insuportável. Sou bibliófilo. Cada livro é uma ideia. Um livro destruído é uma ideia destruída", afirma Loznitsa. "Mas isso é o que está acontecendo", acrescenta.

O diretor filmou cada episódio com uma equipe reduzida, espalhada por todo o país com a instrução de deixar a câmera ligada até passar despercebida, sem qualquer interação com os personagens, apenas deixando-os evoluir diante da lente.

"Não gosto de interferir no meu material, não quero corromper nada", explica.

Loznitsa usou o mesmo formato para filmar "Maidan" em 2014, que agora considera a primeira parte de um "tríptico" sobre seu país.