UE alerta Microsoft por uso de IA em seu motor de busca Bing

No entanto, o órgão indicou que a Microsoft não respondeu a uma solicitação de mais detalhes sobre "riscos específicos derivados das funções da IA generativa do Bing", em particular os produtos "Copilot in Bing" e "Image Creator by Designer".

O grupo americano tem até 27 de maio para fornecer "documentos e dados internos".

A Comissão alertou que caso a Microsoft não responda à solicitação, pode impor multas de até 1% de suas receitais anuais totais ou de seu faturamento global.

A Comissão suspeita que o Big pode ter violado a Lei de Serviços Digitais (LSD) "por riscos relacionados à IA generativa" e à "disseminação viral de deepfakes".

Também preocupa ao órgão a "manipulação automatizada de serviços que pode enganar os eleitores", apontou.

