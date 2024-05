Argentino Daniel Burman apresenta em Cannes 'Transmitzvah', entre tradição e identidade de gênero

Depois de anos focado na televisão, o diretor argentino Daniel Burman retorna ao cinema com "Transmitzvah", apresentado em Cannes, filme em que mistura a tradição judaica com a história de uma garota transexual.

No filme, seu retorno à telona desde "O Décimo Homem" (2016), Burman conta a história de uma famosa cantora transexual iídiche que retorna às suas origens na Argentina para confrontar sua família e a tradição judaica da qual fazem parte.

A pré-estreia mundial do filme acontece como parte do programa Cinéma de la Plage, um evento especial do festival, onde os filmes são exibidos em uma tela gigante montada na praia de Croisette e aberta ao público.