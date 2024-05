Bayer Leverkusen se torna o 1º time a terminar invicto uma Bundesliga

Sua equipe ainda tem duas finais pela frente neste mês: na quarta-feira, dia 22, em Dublin, contra a Atalanta, pela Liga Europa, e no sábado, dia 25, em Berlim, contra o Kaiserlautern (da 2ª divisão), pela Copa da Alemanha.

"Xabi Alonso é um treinador incrível, tanto taticamente quanto pessoalmente. É por isso que somos bem sucedidos", elogiou o zagueiro do 'Werkself', Jonathan Tah.

Com 90 pontos, o Leverkusen, que recebeu diante do seu público na BayArena o troféu que o credencia como campeão alemão pela primeira vez na sua história, liderou uma classificação em que o Stuttgart terminou em segundo lugar, com 73 pontos.

- Bayern de Munique termina em 3º -

O Stuttgart venceu o Borussia Mönchengladbach (14º) por 4 a 0, com uma dobradinha de Serhou Guirassy, que marcou assim os seus 27º e 28º gols nesta Bundesliga. O jogador da seleção guineense terminou em segundo lugar na artilharia da Bundesliga, atrás do atacante inglês do Bayern, Harry Kane (36), atualmente lesionado nas costas.

O Bayern de Munique, que havia vencido as onze edições anteriores do campeonato alemão, perdeu por 4 a 2 em sua visita ao Hoffenheim (7º) no último jogo sob o comando do técnico Thomas Tuchel. O croata Andrej Kramaric foi o protagonista dessa partida, com um hat-trick.