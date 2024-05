Jacques Audiard arrebata Cannes com musical trans ambientado no México

Um chefe do narcotráfico mexicano quer mudar de vida e de sexo. Para isso, prepara o seu desaparecimento: essa é a aposta surpreendente e musical do filme "Emília Perez", que o cineasta francês Jacques Audiard apresentou neste sábado na 77ª edição do Festival de Cannes.

Audiard, 72, vencedor da Palma de Ouro em 2015, surpreende com um filme ousado rodado em espanhol, que apresenta coreografias espetaculares e uma trilha sonora que inclui reggaeton, melodias clássicas e mariachis.

Todo o elenco, que inclui a cantora e atriz Selena Gomez e Edgar Ramírez, esteve presente no tapete vermelho na estreia. Entre as celebridades que compareceram ao evento estavam as atrizes Salma Hayek, Marisa Paredes e Rossy de Palma.