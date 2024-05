Mais de 20 migrantes estão desaparecidos na costa da Tunísia

Por ordem do promotor da cidade, a Guarda Nacional anunciou a prisão de cinco pessoas envolvidas na organização da travessia.

Duas das pessoas desaparecidas eram parentes de alguns dos organizadores, segundo o comunicado.

A Tunísia é, juntamente com a Líbia, um dos principais pontos de partida para os migrantes que se arriscam a atravessar o Mediterrâneo na esperança de chegar à Europa.

Mais de 1.300 migrantes morreram ou desapareceram no ano passado em naufrágios na costa tunisiana, disse a ONG Tunisian Forum for Economic and Social Rights (FTDES).

Na semana passada, as autoridades tunisianas relataram um aumento de 22,5% no número de migrantes interceptados enquanto tentavam chegar à Europa nos primeiros quatro meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A Guarda Nacional "interceptou ou resgatou" 21.545 pessoas nos primeiros quatro meses deste ano.