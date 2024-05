Míssil atinge petroleiro em frente ao litoral do Iêmen

"Um navio sofreu danos menores após ser atingido por um projétil não identificado", escreveu a UKMTO no X, revelando que a tripulação não sofreu ferimentos e que o barco seguiu até seu porto seguinte de escala.

Os huthis, que controlam a cidade de Hodeida entre outras amplas áreas do território iemenita, realizaram dezenas de ataques com drones e mísseis contra navios no Mar Vermelho e o Golfo de Áden desde novembro, perturbando o comércio marítimo mundial nessa região estratégica do globo.

Aliados do Irã, esses rebeldes afirmam atuar em solidariedade aos palestinos na Faixa de Gaza, por causa da guerra lançada por Israel contra o Hamas após o ataque sem precedentes desse movimento islamista palestino em 7 de outubro em solo israelense.

Em resposta aos ataques huthis, os Estados Unidos, aliados de Israel, criaram em dezembro uma força multinacional para proteger a navegação no Mar Vermelho, e, em janeiro, com a ajuda do Reino Unido, lançaram ataques no Iêmen contra os rebeldes, que, desde então, disseram que também têm como alvos barcos americanos e britânicos.

