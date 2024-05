Otimismo sobre estado do primeiro-ministro eslovaco; suposto agressor em prisão preventiva

O prognóstico para o estado de saúde do chefe de Governo eslovaco, Robert Fico, após uma tentativa de assassinato, é "positivo", afirmou a ministra da Saúde neste sábado(18), enquanto um tribunal decidiu manter o suspeito do ataque em prisão preventiva.

Fico está internado desde quarta-feira, quando um homem atirou nele quatro vezes, uma delas no abdômen.

O primeiro-ministro, de 59 anos, foi submetido a uma operação de cinco horas na quarta-feira e a uma operação de duas horas na sexta-feira no hospital da cidade de Banska Bystrica, no centro do país.