Percurso da chama olímpica pela Nova Caledônia é cancelado após distúrbios

O percurso da chama olímpica pela Nova Caledônia, prevista para 11 de junho, foi cancelado para "dar prioridade ao retorno à calma" no arquipélago francês do Pacífico, onde tumultos violentos já deixaram seis pessoas mortas, disse a ministra dos esportes neste sábado (18).

"Acho que todos entendem, dado o contexto, que a prioridade é consolidar o retorno à lei, à ordem e à calma", disse a ministra dos Esportes, Amelie Oudea-Castera, a repórteres durante uma competição de esgrima em Saint-Maur-des-Fossés, perto de Paris.

A agitação na Nova Caledônia continuou neste sábado, com a sexta morte em seis dias, segundo as autoridades, e uma situação "longe de voltar à calma", de acordo com o prefeito da capital, Nouméa.