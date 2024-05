Phil Foden é eleito melhor jogador da temporada na Premier League

Foden sucede seus companheiros De Bruyne (vencedor em 2019/2020 e 2021/2022), Ruben Dias (2020/2021) e Erling Haaland, seu antecessor.

O atacante norueguês foi um dos oito indicados, junto com Alexander Isak (Newcastle), Martin Odegaard e Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Virgil van Dijk (Liverpool) e Ollie Watkins (Aston Villa).

Um painel de especialistas participou da votação, incluindo ex-jogadores e jornalistas, mas não torcedores.

Foden obteve uma 'dobradinha', tendo conseguido também ser o jogador do ano de 2024 pela Football Writers' Association (FWA), a associação dos jornalistas de futebol ingleses.

"Estou muito orgulhoso por ter conquistado este prêmio", disse Phil Foden em um comunicado do City. "A Premier League tem a reputação de ser o campeonato mais importante do mundo, é um prazer ser nomeado junto com tantos grandes jogadores que tiveram temporadas excepcionais no nosso clube".

