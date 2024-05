Presidente da Geórgia anuncia seu veto à polêmica lei de 'influência estrangeira"

A presidente da Geórgia, Salome Zurabishvili, anunciou, neste sábado (18), que vetou a controversa lei de "influência estrangeira" que provocou protestos maciços nesse país do Cáucaso.

"Hoje, veto [...] a lei, que é essencialmente russa, e que contradiz nossa Constituição", declarou na televisão Zurabishvili, uma líder pró-europeia em desacordo com o partido governista, fazendo referência ao texto aprovado nesta semana pelo Parlamento e que seus críticos compararam com a legislação russa destinada a calar as vozes dissidentes.

É, no entanto, um veto muito simbólico, porque o partido governista Sonho Georgiano, que idealizou a lei, assegura ter votos suficientes no Parlamento para revertê-lo.