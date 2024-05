Seis mortos na Nova Caledônia, onde Exército tenta retomar controle do território

O território embarcou em "um caminho de destruição", alertou o ministro local Vaimu'a Muliava neste sábado. "Vocês estão apenas se punindo", disse ele aos envolvidos.

Por sua vez, o CCAT pediu na sexta-feira "um período de calma para quebrar a espiral de violência".

Apesar desse apelo, Annie, de 81 anos, moradora de Noumea, também afirmou ter ouvido fortes explosões durante a noite.

Ela disse que a violência dos últimos seis dias foi pior do que a registrada durante a tumultuada década de 1980, uma era de assassinatos políticos e tomada de reféns conhecida eufemisticamente como "os eventos".

"É pior do que durante os eventos", disse ela. "Não havia tantas armas naquela época".

Os protestos eclodiram na segunda-feira em resposta a uma reforma do censo promovida pelo governo francês que, segundo os líderes do povo indígena kanak, diluirá sua influência nas instituições do arquipélago.