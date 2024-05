Swiatek vence Sabalenka e conquista WTA 1000 de Roma pela 3ª vez

A tenista número um do ranking mundial, Iga Swiatek, conquistou pela terceira vez na carreira o torneio WTA 1000 de Roma, ao derrotar neste sábado (18) a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2) na final por contundentes parciais de 6-2 e 6-3.

A oito dias do torneio de Roland Garros (26 de maio a 9 de junho), a polonesa de 22 anos reforça ainda mais o seu status de favorita depois de conquistar este 21º título de sua carreira e o quarto em 2024, depois dos troféus erguidos em Doha, Indian Wells e Madri.

"Sou a número um do mundo e em todos os torneios que jogo sou a favorita, mas a posição no ranking não faz você vencer, então veremos o que acontece [em Roland Garros]", disse Swiatek em sua coletiva de imprensa após a final do torneio.