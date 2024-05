Técnico Roberto De Zerbi deixará comando do Brighton no fim da temporada

O Brighton e o técnico Roberto De Zerbi decidiram encerrar seu vínculo no final da temporada, dois anos antes do fim do contrato do italiano, anunciaram ambos neste sábado (18).

O treinador italiano, de 44 anos, um dos mais cobiçados da Europa neste momento, vai assim comandar os 'Seagulls' pela última vez no domingo, contra o Manchester United, pela 38ª e última rodada da Premier League.

"Decidimos em conjunto rescindir o contrato de Roberto em um momento que convém a ambas as partes, o que nos permite planejar a próxima temporada o mais rápido possível e dá a Roberto tempo para pensar em seu futuro", disse Tony Bloom, o dono do clube, em um comunicado.