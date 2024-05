Brest se garante na Champions, Lyon vai à Liga Europa e Lorient é rebaixado

A conquista do Lyon (6º) também é louvável: último colocado em dezembro, conseguiu uma recuperação espetacular de posições em 2024 e um pênalti convertido por Alexandre Lacazette nos acréscimos contra o Strasbourg (13º) garantiu sua classificação para a Liga Europa.

Este feito também representa uma importante dose de moral antes da final da Copa da França, contra o Paris Saint-Germain, no dia 25 de maio, em Lille.

Já o Lens (7º) empatou em casa com o Montpellier (2-2) e terá de se contentar com a Conference League. Seu forte rival, o Lille (4º), tampouco atingiu o objetivo de subir ao pódio, e terá que passar pela fase de classificação para a Liga dos Campeões após empatar em 2 a 2 com o Nice (5º), que acompanhará o Lyon na Liga Europa.

Com todos as atenções voltadas para o topo da tabela, onde muitos disputavam as vagas nas diferentes competições europeias, foi a disputa dramática para evitar o rebaixamento que impôs o ritmo desta rodada unificada, disputada inteiramente no mesmo horário.

O Lorient (17º) recebia o Clermont em casa, precisando golear e também de uma derrota do Metz (16º). Todos os astros pareciam se alinhar, já que os bretões golearam por 5 a 0 e em Metz, o já campeão PSG venceu por 2 a 0 sem Kylian Mbappé, fora do elenco devido a um desconforto físico.

Nesse momento, as duas equipes estavam empatadas e com o mesmo saldo de gols de -23. Até o confronto direto estava igualado, com uma vitória para cada lado.