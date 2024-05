Estreia de 'Lula' de Oliver Stone em Cannes, um ato de adesão ao mandatário brasileiro

A estreia do documentário "Lula", do cineasta americano Oliver Stone, no Festival de Cinema de Cannes, no domingo, transformou-se em um ato de apoio ao presidente brasileiro, com aplausos e vivas no salão.

"Este filme é sobre uma pessoa muito especial", disse Stone à sala antes do início do filme.

"Oliver Stone é alguém para quem filmar, colocar uma câmera, são armas e uma forma de reescrever, de visitar a história contemporânea", explicou Thierry Frémaux, delegado geral do Festival, que lembrou a atenção que o autor de "Salvador: O Martírio de um Povo" (1986) tem dado à América Latina há décadas.