Lai assume a presidência de Taiwan e pede o fim da 'intimidação" chinesa

"A independência de Taiwan é um beco sem saída", declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin. "Não importa sob qual aparência ou bandeira, a busca da independência e secessão de Taiwan está condenada ao fracasso", destacou.

"Qualquer que seja o governo de Taiwan, o fato é que existe uma só China", completou.

- Preservar a soberania -

As relações entre Pequim e Taipé sofreram uma deterioração considerável durante os oito anos de mandato da agora ex-presidente Tsai Ing-wen, que, assim como o sucessor, é uma defensora ferrenha do modelo democrático da ilha.

Lai, que há alguns anos se definiu como "um trabalhador pragmático pela independência de Taiwan", suavizou sua retórica e agora defende a manutenção do 'status quo', ou seja, preservar da soberania do território sem declarar formalmente a independência.

No discurso de posse, no Palácio Presidencial de Taipé, Lai fez um apelo para que a China a "acabe com a intimidação política e militar contra Taiwan" e mantenha "a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e na região".