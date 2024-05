Os 'Citizens' que deram a Guardiola um novo título da Premier League

. Gvardiol, cada vez melhor

O Manchester City, que era campeão europeu, investiu quase cem milhões de dólares (cerca de R$ 554 milhões pela cotação atual) segundo a imprensa para contratar Josko Gvardiol, então com 21 anos e jogador do RB Leipzig, em meados do ano passado. No início teve dificuldades de adaptação e até Guardiola admitiu.

"Ele veio para um time que havia acabado de conquistar a tríplice coroa e no início foi um pouco tímido, como se não quisesse estragar a estrutura que existia. A adaptação dele é uma questão de tempo", previu o técnico catalão.

Foi melhorando na temporada, conseguiu se adaptar e acabou convencendo no papel de homem de ligação no meio de campo e até na finalização, com quatro gols marcados desde meados de abril.

. Rodri, o talismã

O meia defensivo de 27 anos é uma peça fundamental da engrenagem 'citizen', onde no ataque apresenta bons números (8 gols, 9 assistências) e para muitos é um talismã.