Verstappen resiste a Norris e vence GP da Emilia-Romagna

Sebastian Vettel, aposentado da F1 e tetracampeão mundial, pilotou a McLaren MP4/8 de Senna neste domingo para emoção do público.

"Além de ser um piloto incrível, ele representa muito mais", disse Vettel, vestindo uma camisa com as cores do Brasil e a mensagem 'Forever' ('Para sempre').

O alemão também liderou uma volta de honra a pé nesta semana no circuito, com os pilotos de F1, F2 e F3, antes de observar um minuto de silêncio em memória de Senna, na curva Tamburello, onde faleceu.

"Ele era uma figura de destaque, uma voz que lutou pela educação e contra a pobreza", lembrou.

Ao longo do fim de semana os pilotos e equipes também lembraram do austríaco Roland Ratzenberger, falecido um dia antes de Senna em outro acidente.

