Aiatolá Khamenei anuncia cinco dias de luto pela morte do presidente Raisi

O Irã respeitará cinco dias de luto pela morte do presidente Ebrahim Raisi e de outras sete pessoas em um acidente de helicóptero, anunciou nesta segunda-feira o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, que também designou o vice-presidente Mohamad Mokhber como presidente interino.

"De acordo com o artigo 131 da Constituição, Mokhber é o responsável por dirigir o Poder Executivo", afirmou o aiatolá Khamenei, ao destacar que ele deve trabalhar com os chefes dos Poderes Legislativo e Judiciário para preparar as eleições presidenciais "em um prazo máximo de 50 dias".

ap/mz/ami/acc/zm/fp