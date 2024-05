Ataques israelenses matam pelo menos cinco no Líbano (imprensa estatal e Hezbollah)

Cinco pessoas, incluindo quatro combatentes do Hezbollah, morreram nesta segunda-feira (20) em ataques israelenses no sul do Líbano, informaram o movimento libanês pró-iraniano e a Agência Nacional de Notícias do Líbano (ANI).

O Hezbollah anunciou um ataque em represália e Israel reivindicou os bombardeios.

Desde o início da guerra na Faixa de Gaza, em 7 de outubro, o Hezbollah ataca frequentemente o norte de Israel em apoio ao Hamas, seu aliado palestino.