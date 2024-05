Bologna abre 3 a 0, mas cede empate com Juventus no Italiano

O segundo dos anfitriões saiu pouco depois com o atacante Santi Castro, que foi mais rápido que a zaga e completou de cabeça um cruzamento do meia Kacper Urbanski pela esquerda (11').

No início do segundo tempo, o Bologna aumentou a vantagem com mais um gol de Calafiori, que apareceu livre na área e tocou de cavadinha na saída do goleiro Wojciech Szczesny (53').

Mas a Juventus reagiu com as mudanças do técnico Paolo Montero, que assumiu a equipe interinamente após a demissão de Massimiliano Allegri.

Em oito minutos, o time de Turim buscou o empate marcando com Federico Chiesa (76'), Arkadiousz Milik (83') e Kenan Yildiz (84'), os dois últimos vindos do banco no segundo tempo.

Com o resultado, ambas as equipes mantiveram suas posições na tabela, com o Bologna (3º, 67 pontos) e à frente da Juventus (4ª) graças ao melhor saldo de gols (+24 contra +21).

Mais cedo, também nesta segunda-feira, o Verona decretou sua permanência na primeira divisão ao bater fora de casa a lanterna e já rebaixada Salernitana por 2 a 1.