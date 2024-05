Campeão em Roma, Zverev sobe para 4º no ranking da ATP

O tenista alemão Alexander Zverev, campeão do Masters 1000 de Roma, subiu uma posição no ranking da ATP, publicado nesta segunda-feira (20), e agora é o número 4 do mundo.

Zverev, de 27 anos, chegou a ocupar a segunda posição em junho de 2022, quando sofreu uma grave lesão no tornozelo direito, na semifinal de Roland Garros, contra Rafael Nadal.

O título em Roma no domingo confirma seu retorno ao mais alto nível e o coloca entre os favoritos na próxima edição do Grand Slam parisiense (26 de maio - 9 de junho).