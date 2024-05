EUA oferece 'condolências' pela morte do presidente iraniano

Os Estados Unidos ofereceram, nesta segunda-feira (20), suas condolências pela morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero, afirmando que seu falecimento não terá um impacto significativo na segurança regional.

"Os Estados Unidos expressam suas condolências oficiais pela morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, o ministro das Relações Exteriores, Amir-Abdollahian, e outros membros de sua delegação em um acidente de helicóptero no noroeste do Irã", informou, em um comunicado, Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado.

"Enquanto o Irã elege um novo presidente, nós reafirmamos nosso apoio ao povo iraniano e sua luta pelos direitos humanos e liberdades fundamentais", disse.