Ex-presidente sul-africano Jacob Zuma é declarado inelegível e afastado das eleições

O Congresso Nacional Africano (ANC), partido no poder desde o fim do apartheid, corre o risco de perder pela primeira vez a maioria absoluta no Parlamento e ser obrigado a formar um governo de coalizão.

Jacob Zuma era candidato a uma cadeira no Parlamento e estava nas cédulas de votação já impressas como o líder de um novo partido de oposição, o 'Umkhonto We Sizwe' (MK, a "Lança da Nação" em zulu).

