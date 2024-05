Promotor do TPI solicita mandados de prisão contra Netanyahu e líderes do Hamas por crimes de guerra

As acusações contra os dirigentes do Hamas, entre eles Yahya Sinwar, líder do movimento islamista em Gaza, e Ismail Haniyeh, chefe político do movimento, incluem "extermínio", "estupro e outras formas de violência sexual" e "tomada de reféns como crime de guerra".

"Afirmamos que os crimes contra a humanidade acusados eram parte de um ataque generalizado e sistemático contra a população civil de Israel por parte do Hamas e outros grupos armados para cumprir as políticas organizacionais", afirmou o promotor em um comunicado.

cvo/an/zm/fp/dd

© Agence France-Presse