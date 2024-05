Morte de Raisi não deverá alterar a maneira de agir da diplomacia iraniana, dizem especialistas

A morte do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, em um acidente de helicóptero no domingo (19), abre um período de instabilidade para a República Islâmica, mas a diplomacia do país persa provavelmente manterá sua maneira de agir.

Raisi era considerado um dos favoritos para suceder ao Líder Supremo Ali Khamenei, e sua morte representa um desafio para as autoridades iranianas.

Mas a nível internacional, os analistas prevêem a continuidade do modus operandi, especialmente porque esta área está nas mãos do Aiatolá Khamenei e do Conselho Supremo de Segurança Nacional.